ROMA C'è un nome sul quale adesso l'Antiterrorismo e l'intelligence italiani lavorano: Ahmed Ben Amor. L'uomo è stato fermato ieri a Grasse e, secondo i servizi segreti francesi, avrebbe accompagnato Brahim Aoussaoui dalla Tunisia all'Italia e poi, pochi giorni fa, dall'Italia alla Francia. Ben Amor è stato intercettato ieri a Grasse, a circa 40 chilometri da Nizza, la città dove giovedì Aossaoui ha ucciso tre persone. Adesso anche in Italia sono partite le verifiche per stabilire se anche lui fosse ad Alcamo, in provincia di Trapani, dove il ventunenne si è fermato fino al 25 ottobre, o se, dopo lo sbarco a Lampedusa e la quarantena su una nave, i due si fossero separati a Bari e Aossaoui avesse raggiunto l'amico al confine con la Francia per passare la frontiera. Potrebbe essere l'uomo chiave, in contatto con una rete di terroristi che ha appoggiato l'attentatore di Nizza.

Ieri intanto un'altra aggressione ha alimentato il clima di terrore in Francia, anche se le modalità dell'agguato ai danni di un prete ortodosso, ferito gravemente a Lione, non hanno le caratteristiche dell'attacco terroristico. Ma dopo la decapitazione del professor Paty, in una banlieue parigina, e il drammatico attacco di giovedì a Nizza, l'episodio, contro un religioso, ha alimentato la psicosi nel Paese.

L'INCHIESTA

I risultati delle verifiche sulla figura di Ben Amor, fermato ieri, e su eventuali contatti in Italia emergeranno nei prossimi giorni. Le indagini proseguono tra la Francia, l'Italia e la Tunisia. Ieri, per tutto il giorno, la Digos di Palermo ha interrogato il giovane tunisino di Alcamo che ha ospitato Brahim prima che partisse per la Francia, mentre resta al vaglio degli inquirenti d'oltralpe la posizione di altre tre persone: Rabia Djelal, algerino del 73, quindi i cugini Bassem Aboulkacem, tunisino del 95 e Slah Aboulkacem, anche lui tunisino, classe 86. Tutti sarebbero stati in contatto con il terrorista alla vigilia del sanguinoso attentato. In particolare, Djelal è stato inquadrato dalle telecamere della videosorveglianza mentre camminava a fianco del giovane a poche ore dalla strage ed era presente durante la perquisizione della polizia in casa Brahim. L'attentatore sarebbe arrivato a Nizza il 27 ottobre, due giorni prima dell'attentato e aveva dormito in un'abitazione occupata per almeno una delle due notti. E dopo la rivendicazione da parte dell'organizzazione islamica Ansar al-Mahdi, ieri, anche in Tunisia è stato fermato un uomo, Walid Saidi. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

IL NUOVO ATTENTATO

Mentre Emmanuel Macron si rivolgeva al mondo musulmano infuriato contro la Francia dalle antenne di Al Jazeera e il suo premier Jean Castex rendeva omaggio alla memoria di padre Hamel, il parroco di Saint-Etienne-du-Rouvray, nel nord, trucidato nel 2016 da terroristi islamisti, nella centralissima rue Pere Chevrier di Lione, si verificava un nuovo grave fatto di sangue. Stavolta non è uscita né la lama di un coltello né una mannaia, ma un fucile a pompa. Un uomo ha fatto fuoco due volte, come per un regolamento di conti, contro l'arciprete Nicolas, titolare della chiesa greco ortodossa di Lione. Stava chiudendo la chiesa dell'Annunciazione quando è stato sorpreso dall'aggressore. Immediatamente è accorsa una vicina pattuglia della polizia, che ha fatto a tempo soltanto a vedere un uomo in fuga. Il parroco ortodosso, di 52 anni, è stato immediatamente medicato sul posto, le sue condizioni gravi lo esigevano: due proiettili di fucile a pompa lo hanno raggiunto all'addome. Le sue condizioni sono gravi ed è in prognosi riservata. Nel quartiere è scattata una caccia all'uomo, tutto è stato transennato, gli avvisi del ministero dell'Interno su Twitter invitavano la popolazione a non uscire di casa nella zona. Dopo ore, nulla di fatto, tranne un fermo che però non rappresenterebbe una vera svolta nella nuova inchiesta. Dopo l'allarme delle prime ore, però, la procura di Lione ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta per tentato omicidio e di averla affidata, per il momento, all'anticrimine. Oltre alle modalità dell'aggressione, ad avvalorare la tesi dell'azione criminale o del regolamento di conti ci sono ricostruzioni in base alle testimonianze dei frequentatori della chiesa dell'Annunciazione. Sembra che padre Nicolas fosse sul punto di lasciare il suo posto di responsabile della chiesa ortodossa dopo diverse liti e dispute, alcune particolarmente accese, con qualche fedele.

Valentina Errante

