Nigeria, l'Isis decapita undici cristiani Allarme per il disimpegno Usa in Africa

NEW YORK Undici prigionieri coperti da una tunica rossa bendati e inginocchiati. Alle loro spalle altrettanti giustizieri in piedi, con cappucci neri che nascondono il volto, e che all'unisono accoltellano e sparano colpi di rivoltella sui corpi delle vittime. Questo video di appena un minuto è stato diffuso su Internet giovedì dal sito di propaganda jihadista Amaq, il quale definisce la carneficina «un messaggio per i cristiani di tutto il mondo», o meglio ancora un gesto di vendetta per l'uccisione il mese scorso del leader terrorista Abu Bakr al Baghdadi e del suo portavoce, durante il raid lanciato dalle Forze speciali statunitensi nelle prossimità di Idlib.

Il luogo è anonimo, ma la sigla che firma l'esecuzione è ben conosciuta: si tratta della ISWAP (Islamic State West African Province), una costola che si è staccata da Boko Haram tre anni fa, e da allora lancia attacchi mirati nella regione di nord est della Nigeria, al confine con il Chad.

Simili azioni terroristiche avvengono in tutto il Sahel, dal Mali alla Burkina Faso. Il risveglio della militanza mai completamente sopita è dovuto al riflusso verso il sud dei guerriglieri sconfitti in Iraq e in Siria, e allo stato di agitazione che permette agli jihadisti di mantenere visibilità associandosi alle varie attività criminali.

Gli episodi di violenza riconducibili a questa matrice sono stati 700 nel 2019 secondo l'Onu, incluso un attacco di più alto profilo ad una guarnigione militare nel Niger occidentale nel quale sono stati uccisi 70 soldati nigeriani. Il vice segretario di Stato degli Usa Tibor Nagy ha denunciato il mese scorso l'espansione di questa rete che tocca ora i confini di Ghana, Togo e Benin, e ha chiesto un intervento più poderoso da parte delle forze occidentali .

Gli Stati Uniti sono ben coscienti della situazione, al punto che stanno per nominare un inviato speciale, con poteri di coordinare le forze del Pentagono, del dipartimento di Stato e dell'Intelligence statunitense. Ma allo stesso tempo il ministero della Difesa sta finalizzando i piani per un ritiro progressivo dei 6.000 marines dislocati in Africa. I primi tagli potrebbero essere decisi già a gennaio, contro il parere del congresso. Si comincerebbe con alcune centinaia di soldati presenti in Niger, Chad e Mali, con l'abbandono della base attrezzata per il lancio di droni armati nel Mali centrale, e con l'azzeramento dei 45 milioni l'anno spesi per coadiuvare l'azione dei 4.500 soldati francesi nell'Africa occidentale.Il Pentagono segue le direttive di Donald Trump, e la sua promessa di defilare gli Usa dalla tante «guerre inutili» intorno al mondo. Lo stesso piano prevede il dimezzamento (da 5.000 a 2.500 marines) della presenza nel Medio Oriente, e la ridistribuzione dei 200.000 militari statunitensi. La nuova priorità sono Russia e Cina, due Paesi in realtà ben ansiosi di conquistare le postazioni africane.

Flavio Pompetti

