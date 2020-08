L'ATTACCO

Un agguato sbucando fuori dalla boscaglia all'improvviso e poi il massacro. Sei turisti francesi e due nigerini - la guida e l'autista del gruppo - sono stati uccisi in Niger, nella zona di Kourè. Gli aggressori avrebbero agito in sella a una motocicletta verso le 11.30 a un'ora di strada da Niamey sulla strada nazionale n.1 attaccando l'auto del gruppo che era stata presa in prestito dalla ong Acted.

È il primo attacco che prende di mira dei turisti occidentali in quest'area del Paese da quando è diventata un'attrazione una ventina di anni fa. La zona infatti ospita alcuni tra i maggiori gruppi di giraffe dell'Africa occidentale. «La maggior parte delle vittime è stata uccisa a colpi di arma da fuoco e una donna che è riuscita a scappare è stata catturata e sgozzata» ha riportato l'Afp.

I GRUPPI TERRORISTICI

La notizia è stata confermata da fonti ufficiali locali. Il governatore di Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella: «Ora stiamo cercando di gestire la situazione». Tillaberi è una vasta regione instabile situata nella zona delle tre frontiere tra il Niger, il Burkina Faso e il Mali, dove si rifugia l'organizzazione jihadista, lo Stato Islamico del Gran Sahara (EIGS). Dal 2012 si sono moltiplicate le violenze di matrice terroristica islamica nell'area del Sahara-Sahel che è culla di numerose organizzazioni jihadiste soprattutto dopo il forte ridimensionamento dell'Isis. Lo Stato islamico del Gran Sahara, è un'organizzazione militare e terroristica di ideologia salafista jidhaista nata il 15 maggio del 2015 da una scissione e capeggiata da Adnan Abou Walid al-Sahraou.

Anche se il turismo è tollerato nella regione, la zona è classificata come rossa dal ministero degli Esteri di Parigi che ricorda come «la minaccia terroristica che pesa sul Niger, soprattutto fuori della capitale ed in prossimità delle frontiere è elevata. Movimenti terroristici presenti nel Sahel, in Nigeria e nella zona lacustre (Boko Haram) potrebbero compiere operazioni in Niger», vi si legge. Il ministero fa presente inoltre che azioni vengono compiute intorno alle frontiere del Niger, per esempio sequestri, attentati o attacchi e che la minaccia «persiste» nella regione, malgrado la «mobilitazione delle forze di sicurezza e di difesa dei paesi della regione per contrastarli». La zona di Kouré, dove è successo oggi l'agguato, è classificata arancione: i viaggi nella zona sono sconsigliati».

