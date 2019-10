Niente voto sulla Brexit, lo speaker beffa Johnson

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOLONDRA Lo speaker della Camera John Bercow ha detto di no alla richiesta di votare l'accordo sulla Brexit già ieri, dopo che l'appuntamento di sabato scorso in un parlamento aperto in via eccezionale era saltato in seguito all'approvazione, con una maggioranza di 322 voti contro 306, di un emendamento che condizionava il deal al passaggio della legislazione secondaria per far uscire il Regno Unito dalla Ue. Costringendo il premier Boris Johnson a inviare una richiesta di rinvio della Brexit a Bruxelles, obbligo interpretato in modo...