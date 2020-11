IL CASO

ROMA Fumata nera sul rinvio del Black Friday. I commercianti (o almeno una parte di loro) chiedono di spostare l'appuntamento con in maxi sconti del 27 novembre anche in Italia per consentire ai negozi fisici di partecipare all'abbuffata, Amazon però non ci sta e il governo, dopo un confronto con le associazioni di categoria, fa sapere che non ci sono per adesso le condizioni per un rinvio. In Francia al contrario la proposta del ministro dell'Economia Bruno Le Maire di spostare il Black Friday è stata accolta dal colosso dell'e-commerce nei giorni scorsi. Confesercenti preme affinché s'imbocchi la stessa strada pure da noi (ha anche presentato un esposto all'Antitrust sulle disparità di condizioni tra negozi e operatori dell'e-commerce) e fa notare che in caso contrario l'unica a guadagnarci sarebbe Amazon. Il dossier resta sul tavolo del ministro Roberto Gualtieri e di quello dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, che per adesso hanno effettuato un sondaggio informale con le associazioni dei commercianti e della grande distribuzione senza però riscontrare una posizione unitaria di tutti i soggetti interessati, in assenza della quale non è possibile procedere. Pure il presidente del Consiglio nazionale dei centri commerciali, Roberto Zoia, ha ribadito sabato in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato che occorrono interventi per rimediare alla disparità tra commercio fisico ed elettronico: «L'Italia, a differenza di altri Paesi in cui è stato posticipato il periodo del Black Friday per poter garantire una leale concorrenza, da un lato impone la chiusura delle attività relative al commercio fisico, senza però prevedere dall'altro alcuna iniziativa volta a limitare la vendita di prodotti online, complicando così ulteriormente la situazione già critica dei commercianti che si trovano a operare in un contesto di concorrenza assolutamente distorta». Più prudente Confcommercio che per aiutare il commercio fisico a competere con quello elettronico consiglia di far leva più che altro sulla web tax, strumento ancora fermo ai box. Davide Rossi, direttore generale di Aires Confcommercio, l'associazione che riunisce le principali catene e i maggiori gruppi attivi nella vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ha chiarito che «è più importante avere norme per competere ad armi pari». Il 35 per cento dei regali di Natale verrà acquistato quest'anno proprio durante il Black Friday, stima il Codacons. Secondo cui saranno 25 milioni gli italiani che approfitteranno dei maxi sconti per effettuare almeno un acquisto, il 47 per cento in più dello scorso anno, e l'intera settimana genererà un giro d'affari di oltre 2,5 miliardi di euro, quasi il 30 per cento in più rispetto al 2019. Atteso un boom di acquisti di prodotti legati allo smartworking. Contraria al rinvio del Black Friday l'Unione nazionale dei cosumatori che spiega: «Con tutte le pubblicità già in corso, da parte delle principali catene, che annunciano sconti in occasione del Black Friday, rinviare l'evento sarebbe come prendere in giro i consumatori, che stanno facendo affidamento sui ribassi promessi per fare acquisti. Inoltre, dal momento che gli sconti sono già stati pubblicizzati sono diventati una promessa al pubblico vincolante legalmente». Ma per provare a mettere il turbo allo shopping di Natale nella fase attuale il governo si prepara anche ad avviare la sperimentazione del cashback e ha pronta una sorpresa. In rampa di lancio un rimborso aggiuntivo del 10 per cento che arriverà a valere fino a 150 euro per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre: lo potrà ottenere chi il mese prossimo farà 10 acquisti e il risarcimento giungerà direttamente via bonifico sul conto corrente del beneficiario. L'extra cashback natalizio andrebbe a sommarsi ai rimborsi già previsti dal piano generale di cashback, i 300 euro di cashback annuale e i 3000 euro di super cashback.

