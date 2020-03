AGRICOLTURA

VENEZIA I sindacati protestano per la mancata convocazione al Tavolo Verde. Andrea Zanin, Andrea Gambillara e Giuseppe Bozzini, segretari regionali rispettivamente di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, ritengono «singolare e preoccupante» che l'assessore Giuseppe Pan abbia fatto il punto «con le sole imprese» della situazione Coronavirus. Nel merito, le organizzazioni contestano la richiesta al Governo di poter usare i voucher per rimpiazzare i lavoratori stagionali, soprattutto romeni, in fuga dal Veneto: «È una stupidaggine. Usare il problema del Coronavirus per ridurre le tutele, la sicurezza e i diritti dei lavoratori è un atteggiamento della Regione Veneto aberrante e inqualificabile». Le sigle evidenziano l'esistenza di altri strumenti flessibili e utilizzabili, «al posto dei voucher che invece abbassano le tutele dei lavoratori».

MAXI-SANZIONI

Reduce invece dal vertice con le altre associazioni di categoria, Coldiretti plaude al passaggio del decreto che definisce «pratica commerciale sleale» la pretesa di fantomatiche certificazioni sanitarie sulle merci da consegnare. I rappresentanti degli agricoltori fanno notare che sono previste maxi-sanzioni da 15.000 a 60.000 euro.

