PADOVA La sera del 19 settembre in pieno centro storico a Padova non c'è stata alcuna aggressione di stampo omofobo ai danni di una coppia di giovani omosessuali. È quanto emerso dalle indagini condotte dal sostituto procuratore Sergio Dini in collaborazione con i carabinieri. In cinque, quattro ragazzi e una ragazza, sono stati denunciati a piede libero per lesioni personali aggravate in concorso, ma nessuno di loro avrebbe pestato Mattias e Marlon, questi i nomi delle due vittime, dopo averli visti scambiarsi un bacio nelle vicinanze di palazzo Moroni sede del Comune. Gli inquirenti, analizzati le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza e sentiti alcuni testimoni, hanno ricostruito quel venerdì sera tra le piazze del centro. Sia i cinque indagati e sia la coppia omosessuale, insieme a un paio di amici, avrebbero folleggiato alzando un po' il gomito: forse qualche spritz di troppo. I due gruppi, secondo gli investigatori, si sarebbero incrociati più volte durante la serata beccandosi per futili motivi, ma i cinque denunciati non avrebbero mai insultato le vittime con epiteti di stampo omofobo. Il vero movente dell'aggressione sarebbe stato l'alcol: un po' tutti alterati e la situazione è degenerata. Mattias, no global ed esponente del centro sociale Pedro, però non ci sta: «È la dimostrazione che le istituzioni non ci difendono, per fortuna abbiamo sollevato il problema con una serie di manifestazioni e appuntamenti di piazza».

Quel venerdì sera, intorno alle 23.30, secondo quanto raccontato da Mattias, il gruppo di cinque avrebbe visto lui e il suo compagno scambiarsi un bacio lungo il Listòn, cuore del centro storico, e avrebbe iniziato a gridare frasi contro i gay. Quindi i cinque avrebbero, sempre secondo la versione fornita dal pedrino, iniziato a inseguire lui, il suo amante e i suoi due amici, fino davanti al Municipio dove si sarebbe consumata l'aggressione di stampo omofobo. Ma le indagini invece hanno portato alla luce un'altra verità. L'aggressione è stata reale con un amico di Mattias colpito al capo da una bottigliata, un altro gettato a terra e lui riempito di pugni, ma nessuno dei cinque avrebbe agito spinto dall'odio nei confronti degli omosessuali. «È una versione incredibile - ha ribadito Mattias - perchè dopo il bacio con il mio compagno per tre volte abbiamo cercato di allontanarli, fino a quando ci hanno pestato. Sono molto arrabbiato, chi indaga ha raccontato solo bugie».

I carabinieri dopo avere analizzato le immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza e avere sentito alcuni testimoni, hanno appurato come il movente dell'aggressione non sia stato di stampo omofobo. I cinque indagati, non appartengono a nessun gruppo politico di estrema destra e solo uno ha un vecchio precedente per aggressione. Quel venerdì sera, secondo quanto ricostruito dalla Procura, il gruppetto di Mattias si sarebbe incrociato più volte per le piazze del centro con i cinque denunciati. Lo scontro sarebbe avvenuto per il contendersi di una felpa, di proprietà della ragazza indagata. Appunto un futile motivo, ingigantito dai fumi dell'alcol. I cinque, davanti agli inquirenti, si sono difesi raccontando di essere stati offesi dalla coppia omosessuale con la frase «Fascisti di m...». Ma le indagini sono solo all'inizio. Gli investigatori devono effettuare ancora degli approfondimenti, non è escluso che il reato di lesioni personali aggravate, venga derubricato in una semplice rissa da strada.

I cinque finiti nei guai sono D.M. una ragazza di 22 anni e S.M. di 21 anni entrambi residenti a Padova. Quindi il 23enne B.M. residente a Rubano un comune della cintura urbana, il moldavo di 43 anni C.A. residente a Selvazzano Dentro altro paese dell'hinterland padovano, e infine il grande del gruppo M.L. di 54 anni residente a Montegrotto Terme. Tre di loro sono studenti universitari e nessuno ha mai fatto parte di gruppi politici di estrema destra, anzi sarebbero più vicini al mondo della sinistra moderata.

