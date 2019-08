«Niente modifiche ai decreti sicurezza» Poi i Cinquestelle correggono il tiro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA La sterzata arriva inattesa e il sospetto è che sia solo una posa. Perché fino a due giorni fa era stato il capo gruppo alla Camera del Movimento Cinquestelle, Francesco D'Uva, ad assicurare che i rilievi del Colle sul decreto Sicurezza bis non potessero essere ignorati. E ieri lo ha ribadito. Uno dei punti sul quale non sembrano esserci ostacoli a un accordo Pd -M5s è il recepimento delle modifiche sollecitate dal Quirinale. Per i dem si tratta comunque di un accordo al ribasso: dall'opposizione, aveva bocciato in toto la...