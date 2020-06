IL RETROSCENA

dal nostro inviato

PADOVA Arturo Lorenzoni non avrà la lista del presidente. «Non la farò, andrebbe a drenare le altre forze politiche», ha detto il docente universitario che con la sua Coalizione Civica nel 2017 scombussolò la politica padovana. I dem gliene sono grati, preoccupati che una lista del presidente possa portar via voti al partito. I calendiani di Azione lo sono un po' meno, perché se dovranno chiedere ospitalità avrebbero preferito farlo in una lista istituzionale, non in quella del Veneto Che Vogliamo ritenuta, a torto o a ragione, troppo spostata a sinistra. Anche se il numero delle firme da raccogliere per presentare una lista potrebbe calare (un emendamento al Decreto Elezioni le ha ridotte a un terzo, ad esempio nella circoscrizione di Treviso ne basterebbero 584 anziché 1.500), Lorenzoni dovrebbe essere sostenuto da 4-5 liste. Sicuramente Partito Democratico, Veneto che Vogliamo, Verdi (con al proprio interno forse Sanca Veneto), Civica Simonetta Rubinato per le Autonomie. Ma chi è in corsa?

I PAPABILI

Il Pd ha deciso di concedere la deroga al terzo mandato per i consiglieri uscenti, ma tra chi potrebbe usufruirne non ci sarà il veneziano Bruno Pigozzo che ha deciso di non tornare al Ferro Fini. Il capogruppo Stefano Fracasso, vicentino, ha deciso di prendersi una pausa di riflessione. I papabili nel Pd sarebbero i seguenti: a Vicenza Giacomo Possamai e la segretaria provinciale Chiara Luisetto; a Rovigo l'uscente Graziano Azzalin, l'ex deputato Diego Crivellari e la portavoce delle donne Raffaella Salmaso; a Treviso Andrea Zanoni e Claudio Beltramello (ma è corteggiato Antonio Silvio Calò, il famoso professore che aveva ospitato in casa i profughi); a Padova il segretario regionale Alessandro Bisato, è corteggiata l'ex deputata Vanessa Camani, la consigliera comunale Anna Barzon e pure Laura Frigo, la figlia dell'ex presidente della Regione protagonista la scorsa estate di un duro attacco al governatore Luca Zaia sui tagli in sanità. E ancora: a Venezia l'uscente Francesca Zottis, l'ex sindaco di Camponogara Giampietro Menin, il vicesindaco di Mira Gabriele Bolzoni, Marco Terenzi di Portogruaro, il capogruppo in consiglio comunale a Chioggia Jonatan Montanariello. A Verona l'uscente Anna Maria Bigon, l'ex segretario provinciale Giandomenico Allegri, la consigliera comunale Elisa La Paglia. Candidature in alto mare a Belluno, per ora si parla dell'assessore di Sedico Sebastiano Casoni.

IL SIMBOLO

Da registrare nel Veneto Che Vogliamo - dove a Padova tra i papabili ci sono Elena Ostanel e Marco Carrai, a Venezia Margherita Lachin di Marcon - la diatriba sulla scelta del simbolo. Il Veneto che Vogliamo - era stato annunciato - sarà l'unica lista a far votare, tra 4 proposte, il suo simbolo ai propri simpatizzanti, dalle 8 di venerdì 5 giugno, alle 8 di sabato 6 giugno. Ieri doveva essere annunciato il logo vincitore, ma, a parte la presentazione della squadra di Lorenzoni, non è stata fatta parola. Dicono che devono essere controllati i voti, fatto sta che dal Pd era giunto un veto: la parola Lorenzoni deve essere scritta in piccolo, altrimenti sembra la lista del presidente (che il Pd non vuole). Vero che tutte le liste dovranno avere il nome del candidato governatore. Ma, appunto, in piccolino.

Al.Va.

