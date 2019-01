Niente intesa? Il governo italiano prepara il piano per l'emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PARACADUTEROMA Quanto è segnata la rotta verso il no deal sulla Brexit? Difficile dire. Ma il rischio è troppo alto per il Regno Unito, dice anche l'autorevole Bank of England. Theresa May e suoi troveranno una qualsiasi via d'uscita per evitare il peggio. Dunque, ci sono almeno altre cinque possibili alternative allo scenario disastroso di vedere il Pil della Gran Bretagna, come dice la Boe, sprofondare dell'8% in un anno rispetto alla ricchezza prodotta nel periodo pre-referendum, e del 10,5% nei cinque anni a venire. Una cosa è certa,...