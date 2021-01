LA PROTESTA

Non possono vaccinare i pazienti se prima loro stessi non possono beneficiarne. È questa la critica mossa dai medici di base e portata avanti dal segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) Silvestro Scotti. «Finchè tutti i medici di famiglia ed i pediatri di libera scelta non saranno vaccinati - sottolinea Scotti - è impossibile che questi possano essere coinvolti come vaccinatori anti-Covid perché ciò rappresenterebbe un rischio sia per i dottori sia per i cittadini». «Ad oggi - prosegue Scotti - in molte regioni proprio la categoria che rappresento è invece considerata tra le ultime linee nelle priorità per l'accesso all'immunizzazione».

Sull'argomento vaccini interviene anche il presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) Paolo Biasci che spiega: «Siamo disponibili a vaccinare nei nostri studi i bambini e ragazzi nostri assistiti contro il Covid quando sarà approvato un vaccino utilizzabile per questa categoria, ma nel frattempo è prioritario riorganizzare i centri vaccinali per liberare risorse». Inoltre aggiunge Biasci «vanno trasferite a noi pediatri tutte le vaccinazioni ai bambini del normale calendario vaccinale per sgravare i centri e dedicarli interamente alle vaccinazioni anti-Covid degli adulti».

Giu.Sca.

