IL CASO

ROMA Immuni e la privacy degli italiani. Una storia a puntate che ormai va avanti da settimane e che, secondo il premier Giuseppe Conte, sarebbe sul punto di essere risolta. «Nei prossimi giorni partirà la sperimentazione dell'app» ha garantito nella conferenza stampa con cui annunciava le riaperture iniziate oggi. Tuttavia prima che questa possa iniziare dando il là alla distribuzione gratuita del software attraverso i negozi digitali di Google ed Apple e, quindi, prima che gli italiani di buona volontà decidano di scaricarla sul proprio smartphone, manca un tassello davvero fondamentale: la validazione da parte del Garante per la Privacy. Anzi, ad oggi, l'Autorità preposta per tutelare i dati personali dei cittadini è tenuta all'oscuro di tutto.

LA SPIEGAZIONE

La sensazione, spiega una fonte vicina all'authority, è che quasi si ritenga il ruolo del Garante marginale e che la loro validazione sia ritenuta poco più di «una semplice ratifica» del lavoro degli sviluppatori di una società privata come Bending Spoons e dei tecnici pubblici di Sogei e PagoPA. Ovviamente però, non è e non deve essere così. In questo caso infatti il compito dell'authority, come stabilito dal cosiddetto dl Bonafede pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile scorso, è quello di compiere una analisi tecnica dell'applicazione di contact tracing prima che questa entri in fase di sperimentazione. Una «valutazione d'impatto» nota come Dpia che, sulla base del regolamento europeo in vigore, prevede non solo «una descrizione sistematica dei trattamenti» e la valutazione della loro «necessità e proporzionalità». Ma soprattutto che vengano adibite adeguate «misure» per affrontare i rischi «per i diritti e le libertà degli interessati», includendo le garanzie» e «i meccanismi per la protezione dei dati personali». Una pratica che viste le premesse appare tutt'altro che scontata sebbene, come spiegano, «la parte normativa sia stata già validata» da loro.

I TEMPI

La Dpia quindi impiegherà del tempo e il timore dalle parti di Piazza Venezia, sede dell'Autorità, è che non appena l'app Immuni verrà presentata loro per la relazione tecnica, possa partire un pressing che finirebbe con addebitargli l'eventuale ritardo. Soprattutto perché la prima sperimentazione ufficiosa risulta già in corso da tempo, con il rischio che il lavoro faticosamente portato avanti fino a questo momento potrebbe anche finire con l'essere inutile. «Ci saranno delle cose da sistemare» filtra, per cui il progetto presentato andrà poi rimandato indietro agli sviluppatori per rimetterci le mani ancora una volta. A quel punto «si avrà bisogno di altro tempo» per essere portato a termine, con buona pace di chi vorrebbe l'app già operativa prima della fine del mese.

LE INCERTEZZE

C'è da dire che dopo settimane di incertezze, alcuni giorni fa il ministero dell'Innovazione ha pubblicato sulla piattaforma Git Hub - un portale utilizzato abitualmente dagli sviluppatori per confrontarsi con la comunità di esperti - un documento dettagliato che spiega meglio, ma solo in inglese, il funzionamento tecnico dell'app. Documento che, ad esempio, nessuno ha pensato di validare e integrare con gli le misure relative alla privacy per inoltrarlo a chi secondo la legge italiana tutela i dati dei cittadini. In pratica l'ottimismo del presidente del Consiglio, al pari di quello Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri («A cavallo della fine del mese l'app sarà pronta per essere utilizzata») sembrerebbe essere eccessivo. Nonostante le istituzioni si affannino a garantire che con Immuni la privacy degli italiani sarà tutelata, l'unico organo che ha il compito di verificare davvero che ciò avvenga, oggi viene completamente ignorato.

Francesco Malfetano

