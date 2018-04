Niente incarico a Salvini Verso l'esplorazione Fico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA In fondo Sergio Mattarella e Luigi Di Maio, il primo come osservatore neutrale per decidere cosa e il secondo come parte in causa, attendono da Matteo Salvini la stessa cosa. «Un atto pubblico e certificato di rottura tra la Lega e Berlusconi», per usare le parole del leader 5Stelle. Il primo per decidere la prossima mossa con cui sbloccare uno stallo ormai irritante. Il secondo per sottoscrivere, dopo settimane di tormenti e docce gelate, il famoso «contratto di governo» tra grillini e Lega, senza il Cavaliere.Il...