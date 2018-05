«Niente ginnastica, siamo in Ramadan»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Hanno chiesto di non fare più ginnastica da qui fino alla fine dell'anno scolastico. Con che giustificazione? Perché da mercoledì sono in Ramadan. E dopo un'ora di corse ed esercizi non potrebbero bere. Per questo cinque alunni di fede musulmana di una scuola media trevigiana si sono fatti coraggio e sono andati a parlare con la professoressa di educazione fisica chiedendo di essere esonerati. L'insegnante è stata colta di sorpresa. Pensava che i ragazzi fossero indisposti. Poi loro le hanno spiegato la motivazione...