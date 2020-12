LA GOLENA ALLAGATA

MEDUNA DI LIVENZA Non ha voluto abbandonare la propria casa, i suoi animali da cortile, i cani ed i gatti. Nonostante le insistenze del sindaco Arnaldo Pitton (e sua relativa ordinanza) e i pompieri che con la motobarca hanno raggiunto la sua abitazione, Rosa Antonel, 78 anni, non ha inteso ragioni. «Niente e nessuno ha potuto convincerla a lasciare la propria casa spiega il sindaco Pitton -. La signora Rosa gli eventi della Livenza li conosce bene. Ha vissuto l'alluvione del 66, la minaccia del 2002, le altre esondazioni che in questi decenni si sono manifestate. Non ha paura. Noi come amministrazione abbiamo fatto di tutto per portarla altrove, ma non c'è stato verso. Accanto a lei ora in casa c'è il figlio quarantenne». La casa (foto) si trova nella golena del Saccon allagata dalla Livenza, dove il fiume si allarga trattenuto poi a valle dalle arginature che impediscono all'acqua di raggiungere l'abitato. Altre 4 abitazioni situate in area golenale sono state evacuate, con gli abitanti che dove sono riusciti hanno messo in salvo mobili ed elettrodomestici portandoli al primo piano. Ma lei, Rosa, donna di carattere come lo sono tutte quelle anziane temprate dalle avversità e dalle calamità, di timore non ne ha mostrato neppure un po'. Per lei vengono prima di tutto i suoi animali: le galline, i conigli, cani e gatti che insieme al figlio la donna ha messo in salvo in casa, portandoli tutti al primo piano. Un comportamento che ha radici nella storia di questi luoghi. Nel 66 quando la Livenza ruppe gli argini a San Giovanni provocando il disastro, tante famiglie salvarono maiali, mucche e cavalli trascinandoli su per le scale di casa e mettendoli al riparo nei granai e nelle camere. Così ha fatto Rosa con le sue bestiole, prima di tutto ha pensato a loro.

LA STORIA

«Il problema prosegue Pitton è che sono senza energia elettrica da molte ore. Siamo in contatto via telefonino, con i vigili del fuoco pronti a raggiungerli con la motobarca se la situazione dovesse diventare pericolosa». Il freddo e la pioggia non spaventano la signora Rosa. A farle male sarebbe la perdita di una sua amata gallina, del gatto o del cane di casa. Perciò è decisa a resistere, cibo ne ha, coperte pure. Confida nell'indomani, sperando che l'acqua inizi a calare.

Annalisa Fregonese

