LA POLEMICAROMA Si complica la situazione nelle scuole: se la campagna vaccinale tra i docenti deve fermarsi, allora servono controlli a tappetto con screening e tamponi. Ma per il momento ancora non ci sono. La richiesta di un monitoraggio puntuale, sia sui tempi dei vaccini sia contagi in classe, arriva dai sindacati della scuola. Fino al 31 marzo infatti, come riporta Tuttoscuola, ha avuto la prima dose solo il 62,1% del personale...