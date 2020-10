IL CASO

LONDRA Niente criminali europei nel Regno Unito, neppure per le vacanze. Chi ha avuto condanne superiori ai dodici mesi non solo non potrà vivere nel paese dopo la Brexit, ma non potrà neppure andare a visitare Stonehenge o la torre di Londra. È quanto ha annunciato il ministro dell'Interno Priti Patel, spiegando che dal 1° gennaio, grazie alla fine della libera circolazione dei cittadini europei, potrà essere respinto alla frontiera anche chi, senza aver trascorso almeno un anno in carcere, è recidivo o ha avuto una condanna nell'ultimo anno e non è mai stato nel paese prima. C'è un ostacolo: se non dovesse esserci un accordo sulla Brexit, a Londra verrà tolto l'accesso alla banca dati dell'Unione europea sulla criminalità, che vale solo per gli Stati membri, rendendo di fatto impossibile capire rapidamente se una persona abbia o meno precedenti penali, con conseguenze molto negative per la sicurezza nel paese, che dovrà affidarsi a Interpol invece che a Europol.

Dopo le dichiarazioni incendiarie del premier Boris Johnson sul no deal dei giorni passati, ieri è ricominciato il lavoro dei negoziatori a Londra e, con qualche apertura da entrambi i lati, un accordo non sembra del tutto improbabile. «Per troppo tempo le regole europee ci hanno costretti a lasciar circolare nelle nostre strade pericolosi criminali stranieri, che violano i nostri valori e minacciano il nostro stile di vita», ha spiegato Patel, osservando che «il Regno Unito sarà più sicuro grazie a controlli alla frontiera più rigorosi e equi, in cui i criminali di ogni nazionalità saranno soggetti alle stesse regole».

MESSAGGIO POLITICO

Le misure sono state presentate ieri al Parlamento e di fatto, ai di là del messaggio politico che lanciano in risposta a un referendum che aveva l'immigrazione come tema centrale, contengono solo una novità: introducono un meccanismo automatico e tolgono la discrezionalità con cui fino ad oggi il Regno Unito poteva decidere di accogliere comunque un cittadino europeo condannato, se i reati commessi non rappresentavano una minaccia. Le modifiche non verranno applicate ai circa quattro milioni di cittadini europei già protetti dalle misure prese con la Brexit, ossia la possibilità di ottenere il «settled status» dopo cinque anni di residenza, sia per chi già li ha maturati che per chi li sta maturando. Tutti gli altri verranno trattati come i cittadini provenienti da qualunque altra parte del mondo.

