LA SVOLTA

NEW YORK Dall'alto dei suoi 306 voti elettorali e del suo 50,8 per cento del voto popolare, Joe Biden oramai appare irraggiungibile per Trump (fermo a 232). E il mondo ne prende atto. Il presidente-eletto ha ieri riscosso le congratulazioni della Cina, in ritardo sugli altri Paesi, e giunte dal portavoce del Ministero degli Esteri, Wang Wenbin.

Dopo la fredda e distante formalità dei cinesi, era prevista invece una telefonata personale con Giuseppe Conte. Che puntualmente è arrivata, ed anche molto calorosa. Introdotta dal premier con il riferimento alle origini italiane della consorte di Biden, invitato a venire al più presto in Italia. Il neopresidente ha ribadito la fortissima volontà di collaborare con il nostro Paese, riguardo alle sfide globali. I due hanno parlato anche dei tre punti del programma G20 della presidenza italiana - People, Planet e Prosperity - e Biden ha assicurato che queste sono anche le sue priorità, aggiungendo che l'Europa è per lui un punto di riferimento importante. Infine Conte ha citato l'importanza del Mediterraneo come luogo in cui ricercare la stabilità dell'area mediorientale, obiettivo da raggiungere attraverso la collaborazione con gli Stati Uniti.

IL VERDETTO

Intanto il verdetto sulle procedure del voto non lascia dubbi, e mentre Joe Biden incassa la vittoria in Arizona e Georgia, e Trump nella Carolina del Nord, ben tre controlli federali smentiscono il presidente e rivelano che «non ci sono stati brogli». Semmai le elezioni del 3 novembre sono state «le più sicure nella storia americana», recita una dichiarazione dell'Eigcc (Consiglio Governativo di Coordinamento delle Infrastrutture Elettorali). Fanno eco anche l'Agenzia per la Sicurezza delle Infrastrutture e l'Agenzia per il Coordinamento Elettorale Settoriale.

Se Trump sostiene che più di 200 mila voti in Pennsylvania sono stati trasferiti da lui al rivale democratico Joe Biden, nessuna di queste tre agenzie bipartisan ha potuto confermare che ciò sia successo: «Non c'è nessuna prova che i voti siano stati cancellati, persi, cambiati o comunque manipolati».

SEGNALE DI RESA

Un primo segnale che forse il presidente stia cominciando a rassegnarsi alla sconfitta è comunque venuto ieri, quando ha annunciato di aver ritirato il ricorso in Arizona. Lo Stato del sud-ovest è stato assegnato giovedì sera a Joe Biden, e gli avvocati di Trump hanno capito che comunque il loro ricorso non avrebbe potuto scavalcare il vantaggio accumulato da Biden. Anche in Pennsylvania le cose non vanno bene per Trump, e difatti uno studio legale che lo rappresentava si è dimesso. Molti notano peraltro il silenzio della Corte Suprema, presso la quale langue da oltre una settimana un ricorso su 10 mila voti della Pennsylvania, Stato in cui il vantaggio di Biden è però di oltre 50 mila voti. Vari esperti sostengono che i nove giudici non si muoveranno se non per ricorsi che potrebbero capovolgere l'elezione di Biden, e finora non ce ne sono stati.

ASSEDIATO DAL COVID

Solo e silenzioso alla Casa Bianca intanto Trump si vede assediato dal coronavirus, con almeno 19 dei suoi aiutanti positivi al test e ben 130 membri del servizio segreto in quarantena. Ieri il presidente ha riascoltato, dopo mesi, il rapporto della squadra coronavirus, che gli ha presentato la situazione drammatica in cui si trova il Paese, e nel pomeriggio per la prima volta in sei giorni è emerso dal suo isolamento per dare un ragguaglio al pubblico sul vaccino. Fonti a lui vicine, riportate dai media, sostengono che in questi giorni ha maturato una strategia per trasformare la sconfitta in un rilancio, e che lo stesso giorno in cui Joe Biden verrà confermato presidente-eletto dal Collegio Elettorale, il 14 dicembre, lui annuncerà la sua ricandidatura per il 2024. Sarebbe un modo per togliere i riflettori dal suo rivale e per conservare un peso politico anche dopo l'uscita dalla Casa Bianca.

Oggi Trump potrà valutare quanto sia ancora forte la sua capacità di mobilitare la base, quando arriveranno a Washington le carovane dei gruppi Maga. Gli organizzatori della manifestazione pro-Trump prevedono una folla di migliaia di persone, e il presidente ha detto che forse passerà «a salutarli». Molti hanno già preparato cartelli contro Hillary Clinton, l'eterna nemica, sulla base di voci secondo cui Joe Biden ne avrebbe incluso il nome fra i candidati alla posizione di ambasciatore alle Nazioni Unite.

Anna Guaita

