IL FOCUS

ROMA L'importante era riaprire. La Lega Serie A esulta. Soddisfatta, a metà, la Figc («perché non anche per B e C?»). Va bene quota mille in tutta Italia: per aumentare la capienza da dopo il 7 ottobre ci sarà tempo (facendo magari leva sulla promessa strappata al premier Conte di poter far giocare Inter-Milan del 17 ottobre in un San Siro con il 20-30% di tifosi presenti). Pubblico accolto con tutte le precauzioni anti-Covid: termoscanner per rilevare la temperatura, obbligo di mascherina chirurgica, distanziamento fra seggiolini dei non congiunti; posto che si può lasciare solo per recarsi allo toilette. Così oggi le porte degli stadi di Parma (Parma-Napoli) e Reggio Emilia (Sassuolo-Cagliari), si apriranno per mille fortunati, come è accaduto a San Siro ieri per l'amichevole Inter-Pisa (7-0). Per tutte le partite non sono stati messi in vendita biglietti: i club hanno informato i rispettivi sostenitori che, considerati i tempi ristretti intercorsi tra le ordinanze dei governatori di Emilia Romagna, Bonaccini, e Lombardia, Fontana, l'ingresso sarebbe stato concesso su invito agli sponsor. Ieri in serata anche la Juve ha deciso di far entrare 1000 invitati nel match odierno contro la Samp e il Milan domani, nel posticipo di San Siro con il Bologna, farà lo stesso. Dovrebbe restare chiuso il Ferraris di Genova (Genoa-Crotone): per il club rossoblù non c'erano i tempi tecnici per organizzarsi. Per le prossime partite si vedrà, anche se sarà dura per la Roma gestire la vendita di soli mille tagliandi in vista del big-match con la Juve di domenica prossima.

FIGC PERPLESSA

Il calcio, quindi, incassa una vittoria che, come detto, la Figc valuta a metà: «Bella notizia - ha commentato il presidente Gravina - ma il fatto che il via libera sia arrivato solo per la Serie A, e non per gli altri campionati professionistici, mi lascia perplesso. I protocolli di sicurezza sono i medesimi, così come lo devono essere le regole per il distanziamento, quindi ci deve essere lo stesso trattamento». Gli ha fatto eco la Lega di B che ha definito «irrazionale», la decisione. Era stata la Lega di A a guidare la rivolta contro il ministro Spadafora dopo la decisione di riaprire al tennis: «Il calcio merita rispetto - ha detto il presidente Dal Pino a Radio Deejay - bisogna pianificare le cose dialogando. A luglio abbiamo fatto con i migliori consulenti in circolazione uno studio di 300 pagine su come riaprire gli stadi in totale sicurezza, nessuno ci ha mai chiamato nemmeno per affrontare questo discorso. Il dialogo non è quello che dovrebbe essere. Perché in metro si fa la coda per entrare, e così a scuola, negli autobus, nelle aziende e perché invece allo stadio non ci può essere una persona seduta con cinque posti vuoti intorno? Qual è il problema in uno stadio di 40, 50, 70mila persone? Bisogna solo sedersi e pianificare». Nel protocollo preparato da Lega e Figc due mesi or sono vengono illustrate le misure - ottimistiche - per ammettere negli stadi un numero di spettatori da 30mila in giù: «È ipotizzata la riapertura parziale in massima sicurezza degli stadi - spiega l'ad della Lega, De Siervo -, descrivendo le modalità attuative di ingresso, permanenza e deflusso dei tifosi».

Romolo Buffoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA