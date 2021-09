Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Hanno dovuto supportare i figli con la didattica a distanza negli ultimi due anni di scuola e ora, per riprendere le lezioni in presenza, dovranno continuare a collaborare nella sicurezza di tutti. Anche mamma e papà infatti, per accedere nei locali della scuola, dovranno esibire il Green pass: per riportare un quaderno dimenticato a casa, per prendere il figlio quando sta male e per avviare l'inserimento in questi primi giorni, soprattutto...