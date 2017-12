Niente amarcord o elegie narcisiste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il 68 ha sempre fatto professione di laicismo. E allora, ecco una preghiera laica da rivolgere ai suoi protagonisti eterni, in preda ad ebrezza da rievocazione: lasciateci in pace. Il regalo più gradito, per il cinquantenario della rivoluzione mancata, sarebbe che il 68 non tediasse i posteri con l'auto-mitologia della «meglio gioventù». Naturalmente, la preghiera non sarà esaudita. Il narcisismo generazionale, sprezzante dei danni che quella generazione ha provocato, riempirà la scena con l'amarcord degli eterni post-adolescenti...