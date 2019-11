Nicolò, 23 anni da Treviso «Doveroso dare un mano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È stata la prima volta per Nicolò Zanette, 23enne di Treviso, studente di filosofia a Venezia dove ha vissuto per 3 anni. Capelli ricci neri, pile e stivali ancora addosso per affrontare le fatiche di ieri, racconta di essere in città con un gruppetto di amici. «Abbiamo saputo dice che la libreria Acqua Alta cercava libri usati per sostituire quelli perduti. Così ne abbiamo raccolti a Padova, Mestre, Castelfranco e Treviso e li porteremo nei prossimi giorni. Mi ha colpito vedere tante librerie come la Cafoscarina, Querini, Marco Polo e...