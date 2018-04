Niccolò Pietro il primo italiano con due mamme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTORINO È il primo bambino in Italia, con genitori dello stesso sesso, a essere registrato all'anagrafe. «Lo faremo a costo di violare la legge», aveva promesso la sindaca di Torino, Chiara Appendino. E così è stato. È stata lei a prendersi direttamente la responsabilità dell'iscrizione. «Per la prima volta la Città si trova dinnanzi a casi inediti di nuove forme di genitorialità che richiedono del tutto legittimamente il riconoscimento di quella che per loro è una famiglia, intesa come un luogo fisico ed emotivo, in cui due o...