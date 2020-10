ROMA Un aumento di capitale di Nexi al servizio degli azionisti di Sia spiana la nascita della nuova Nexi, campione nazionale leader del pay-tech. Ieri a tarda sera i cda di Nexi, Sia e Cdp, principale azionista di Sia con l'83%, hanno deliberato il memorandum of understanding (Mou) dell'operazione, con un rapporto di cambio dove il 70% sarà detenuto dagli azionisti della società quotata e il 30% della società assorbita. E questa proporzione indica il rapporto di cambio. Sulla base di questi equilibri, primo azionista sarà Cassa con il 25%, seguito da Mercury Uk, il veicolo di Bain, Advent, Clessidra, che avrà il 23-24%-. L'unica poltrona certa sarà la conferma di Paolo Bertoluzzo, al timone della nuova Nexi.

Il memorandum apre la strada al processo che fra un anno, a valle della confirmatory due diligence e delle autorizzazioni di Antitrust Ue e Bankitalia, porterà al closing e all'incorporazione di Sia in Nexi In quel momento verrà definita la governance. Finalmente dopo molti mesi di negoziati ma anche di frenate, va in porto la creazione di una piattaforma industriale europea nei sistemi di pagamento, rispetto a una tendenza, fatta propria dal governo italiano, di privilegiare il cashless, cioè le transazioni con la carta.

