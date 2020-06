IL CASO

NEW YORK La protesta del Black Lives Matter prende d'assalto i giornali negli Usa. Il responsabile della pagina delle opinioni del New York Times: James Bennet, è stato rimosso dal suo incarico domenica, al termine di una convulsa giornata di consultazioni. La redazione era in subbuglio da mercoledì scorso, quando il quotidiano aveva pubblicato uno scritto del senatore repubblicano Tom Cotton che incitava all'intervento dell'esercito nelle piazze del paese per reprimere la protesta popolare. L'articolo è stato definito fascista da alcuni dei suoi colleghi, e Bennet ha riconosciuto di non averlo nemmeno letto prima di autorizzarne la stampa. Alla fine il redattore ha dovuto piegare la testa di fronte alla protesta diffusa nel giornale, e nonostante la difesa che Donald Trump aveva tentato su Twitter. L'emergenza della protesta sta facendo alzare l'asticella del controllo di quanto viene scritto quotidianamente.

ERRORI FATALI

Al Philadelphia Inquirer un giornalista con venti anni di anzianità: Stan Wischnowski, è stato licenziato per avere firmato un articolo dal titolo: «Anche la vita degli edifici ha un valore», nel quale argomentava che la conservazione di abitazioni storiche nei centri urbani è messa a rischio dai manifestanti. Cartellino rosso anche per la reporter di colore Alexis Johnson del Pittsburgh Post-Gazette, rea di aver twittato l'immagine del parcheggio pieno di uno stadio pieno di immondizia a fine partita, spacciandola per l'operato dei partecipanti ad una marcia. Il giornale non ha accettato le sue scuse per quello che lei riteneva un banale errore, e le ha comunicato il licenziamento.

Fl.P.

