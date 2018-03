CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEW YORK Nella sua carriera l'ambasciatore Carey Cavanaugh si è trovato molte volte a negoziare la pace, sia nell'Amministrazione di Bill Clinton che in quella di George Bush. Ha lavorato nella ex repubbliche sovietiche (è stato il primo ambasciatore Usa in Giorgia) e come inviato speciale del Dipartimento di Stato ha contribuito ai negoziati di pace in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Grecia e Cipro, Moldova e Tajikistan. In altre parole, Cavanaugh se ne intende di negoziati, tanto che oggi dirige il Dipartimento di diplomazia e risoluzione...