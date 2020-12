LA LUNGA GIORNATA

CORTINA Nevica ma i disagi per chi è già a Cortina sono limitati. Arrivarci però è quasi impossibile: chiusi tutti i passi dolomitici, per qualche ora è rimasta bloccata anche la statale di Alemagna causa frana in valle del Boite. Poi la riapertura, ma a senso unico, fino alla riapertura totale. Così, ieri mattina, diversi turisti diretti a Cortina hanno tentato di passare per Auronzo. Ovviamente hanno messo sotto pressione il sistema dei controlli e creato diversi problemi. Insomma gli appelli della vigilia, che suggerivano di non mettersi in viaggio verso il Cadore sono stati inascoltati.

LA BEFFA

La neve imbianca la Regina delle Dolomiti, quasi una beffa visto che lo sci resta vietato, in paese c'è stata anche la pioggia ad appesantire la coltre, in quota invece lo spessore è ben superiore: oltre un metro e mezzo. Il sindaco Gianpietro Ghedina: «Finché l'Alemagna è aperta non siamo isolati, va ricordato che è in corso una nevicata importante che abbiamo ben gestito aprendo il Coc ed affiancando ai nostri uomini e mezzi anche altri privati. Ci vuole un po' di pazienza, è arrivata tanta gente e non tutti sono attrezzati, e poi è la solita abitudine nazionale di volersi per forza spostare in auto quando sarebbe meglio farlo a piedi».

CORSA CONTRO IL TEMPO

Hanno lavorato tutta la notte e tutta la domenica per sgomberare strade e parcheggi fra mugugni e qualche critica per il tempismo. «Abbiamo 150 chilometri di strade urbane, -ricorda Ghedina- impossibile sgomberare tutto e subito, chi si lamenta lo fa dal divano». Ben più complessa la situazione nei paesi vicini. Misurina, già off limits con l'ordinanza di Veneto Strade, è irraggiungibile causa frana in località Somprade, strada impraticabile anche dai mezzi di soccorso; Cibiana è isolata da sabato sera, sempre per frana. La statale di Alemagna interessata da frana a Venas, in comune di Valle, dopo una rapida interruzione è stata riaperta ma a senso unico alternato, la speranza era di poterla garantire a doppio senso entro ieri sera. La pioggia ha creato problemi nella frazione di Venas con la statale allagata anche all'altezza di Vallesina e la frana che ha interessato la parte alta dell'abitato colpendo un paio di condomini.

SINDACI IN PRIMA LINEA

Il sindaco Marianna Hofer, mentre ironizzava sulle tante Cayenne che viaggiavano verso nord, lanciava l'appello: «State a casa, per piacere state a casa, se avete qualcosa da segnalare fatelo telefonando ma non mettetevi in viaggio perché solo in caso di urgenza si può passare, state a casa». L'appello è quasi un mantra, tutti i sindaci stanno ripetendo lo stesso invito, purtroppo inascoltato. La strada provinciale 347 che porta a Cibiana (unica alternativa veneta all'Alemagna) rimane chiusa, una corsia è aperta per le sole emergenze. A complicare la già caotica situazione una frana scesa anche in paese, la colata ha invaso l'abitato di Masariè, la zona è quella già interessata in passato da fenomeni analoghi. «La situazione è particolarmente critica» assicura il sindaco Mattia Gosetti. Mentre a Venas sono sei le persone evacuate, tutti proprietari di seconde case saliti per il lungo ponte dell'Immacolata, a Cibiana nessuno è stato costretto a lasciare casa, «solo una persona preoccupata della possibile evoluzione ha trovato ospitalità da parenti in una casa vicina». Sono tanti i danni, anche la fognatura è rotta, e continua a piovere. Cibiana è isolata; non è una novità per il paese dei Murales e anche questa occasione riporta l'attenzione sull'urgenza di una strada più agevole e sicura.

Giuditta Bolzonello

