BELLUNO Ieri la neve ha dato una tregua al Bellunese, ma a far paura ora è il rischio valanghe che resta marcato con bollino rosso (al grado 4 su una scala di 5) anche per oggi. L'ennesima ondata di maltempo, la quarta in un mese, ha causato nuovamente ingenti danni. Il governatore Luca Zaia ha annunciato: «Le procedure per la dichiarazione dello Stato di Crisi sono già state avviate. Quanto prima firmerò l'atto formale». Nonostante i danni, fortunatamente però, nelle montagne bellunesi, la neve non ha mietuto vittime. Non è andata così nella vicina provincia di Bolzano. È di due morti il bilancio di una valanga che si è staccata sopra Maso Corto in val Senales. È morto l'ex presidente della banca Raiffeisen Michael Gruener, 65 anni, e sua moglie Monika Gamper di 52 anni. Il noto avvocato bolzanino era originario della val Senales e ha diretto la Raiffeisen Landesbank per 23 anni, fino allo scorso giugno.



L'EMERGENZA

Ieri mattina riunione urgente in prefettura a Belluno con Provincia, assessore regionale Gianpaolo Bottacin e collegato anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. D'Incà si è poi interfacciato con Istituzioni e Ministri. «Ho chiamato il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli - spiega in una nota -, Laura Lega, Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco e il Prefetto di Belluno, Sergio Bracco, assieme alla Ministra dell'Interno Luciana Lamoregese e al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini: a loro ho espresso la necessità di un intervento coordinato, con i mezzi necessari. Al Ministro Guerini ho chiesto, attraverso la Protezione Civile, un'azione dell'Esercito per la pulizia dei tetti e delle case nei paesi colpiti». In serata la notizia dell'arrivo di 25/30 militari più rinforzi per i vigili del fuoco da Emilia Romagna e Lombardia. «Inoltre, durante le due riunioni di confronto, sia a livello provinciale sia nazionale assieme alle Regioni coinvolte, c'è l'accordo per l'apertura dello stato di crisi e per il successivo passaggio in Consiglio dei Ministri in cui si stabiliranno con la Protezione Civile le prime somme urgenti per gli interventi necessari». «Le condizioni meteo sono in netto miglioramento- spiegava al termine del vertice la provincia in una nota -. I problemi maggiori si registrano in Comelico, tanto che a Santo Stefano è stato a aperto il Centro operativo misto». Tanta neve così in provincia di Belluno non si vedeva dal 2013 e le quote record raggiunte a Casera Coltrondo (quasi 2 metri di neve a 1960 metri di quota) non si registravano dal 2008. Ma fortunatamente la giornata di ieri, visto il bollino rosso del lockdown e il blocco dei tir del fine settimana, non ha causato disagi sulle strade. La statale 51 era chiusa a Cimabanche, lato Dobbiaco, e a Passo Mauria, lato della 52 Carnica verso il Friuli. I passi restano chiusi, eccetto lo Staulanza per non isolare completamente la Val di Zoldo.

I RINFORZI

«La Protezione Civile provinciale si è già attivata con l'invio di mezzi e 10 volontari in Comelico - spiegava ieri l'ente Provincia di Belluno -. I tecnici provinciali sono in collegamento con i Comuni colpiti dall'emergenza, per tramite del consigliere delegato Bortoluzzi. Il presidente Padrin ha sentito il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, per illustrargli la situazione». Ieri alle 18 in collegamento con il capo Borrelli anche l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin. «Sono stati attivati tutti i volontari di protezione civile - ha spiegato Bottacin - abilitati ai lavori in quota per rimozione neve dai tetti (in particolare Cnsas e Ana; questa operazione è particolarmente delicata sia per il rischio infortuni sia per il rischio crollo se non viene eseguita secondo procedure specifiche) e squadre con attrezzatura per rimozione neve dalle strade». In aiuto dei pompieri bellunesi anche due autoscale da Venezia e Padova e una pala gommata da Verona.

I DANNI

Anche ieri si sono verificati crolli di strutture, baracche e serre. Una stalla è collassata a col Falcon, in comune di Sovramonte: una mucca è rimasta sotto le rovine, altre 3 si sono salvate. Nessuna persona coinvolta, fortunatamente, nel crollo della tettoia del distributore di carburante all'entrata di Santo Stefano: ingenti i danni. La Valle di Gares, in comune di Canale d'Agordo, è stata isolata per 12 ore per il pericolo valanghe. E sulla sr 48 delle Dolomiti in comune di Livinallongo alle 9 di mattina passeggiava in carreggiata tranquillo un lupo, avvistato dagli abitanti ancora all'alba con altri 5 del branco.

IN FRIULI

Due paesi ancora isolati: Sauris in Carnia e Sella Nevea nel Tarvisiano. Circa 500 utenze senza luce a Resia, Rigolato, Chiusaforte e Prato Carnico. Sette strade ancora chiuse, collegamenti bloccati tra Carnia e Cadore. Chiuso il passo di Monte Croce Carnico per pericolo di valanghe in Austria. Senza dimenticare la corsa contro il tempo per liberare i tetti delle abitazioni che rischiano il crollo a causa del peso della neve, come è successo ieri pomeriggio alla copertura dello stabilimento della storica fabbrica di orologi Solari di Pesariis. La nevicate di Capodanno hanno creato disagi e danni in montagna. Tra l'1 e 2 gennaio sono scesi dai 40 ai 90 centimetri di neve fresca che si aggiungono alle nevicate dell'8 e 28 dicembre. Sul Canin ci sono 3,86 metri di neve. A Tarvisio 1,05. A Sauris la neve ha toccato i 2,18 metri con 53 centimetri in 48 ore. Secondo i previsori dell'Osmer Fvg, non succedeva dal 1972 un simile accumulo di neve tra dicembre e gennaio.

Olivia Bonetti

