Netanyahu incriminato per corruzione, Israele nel caos

IL CASOTEL AVIV Per la prima volta nella storia di Israele un premier in carica viene incriminato. È quello che è accaduto ieri, con il procuratore generale israeliano, Avichai Mandelblit, che ha incriminato il primo ministro, Benjamin Netanyahu, in tre distinti casi, accusandolo di corruzione, frode e abuso d'ufficio. La notizia era nell'aria ma è arrivata in un momento delicatissimo per il paese, il giorno dopo in cui si spegnevano le possibilità di formare un governo attraverso le consultazioni, dopo due elezioni (aprile e settembre) e...