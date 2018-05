Netanyahu accusa l'Iran: «Prepara cinque bombe come quelle di Hiroshima» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROROMA L'Iran sta mentendo «sfacciatamente» sul suo programma nucleare. È l'accusa fatta ieri sera, in diretta tv, dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Secondo quanto dichiarato dal primo ministro, Israele ha rinvenuto 55.000 file di informazioni, e altrettanti documenti, che «incriminano» Teheran, reperiti attraverso un'operazione d'intelligence. Per Netanyahu, nel 2017 i file sul nucleare sono stati trasferiti in una «località altamente segreta in Iran», della quale ha mostrato immagini, foto, slide e video. Durissime...