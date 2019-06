Nessuno sconto dalla Ue «Procedura per il debito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVABRUXELLES Non c'è ancora una decisione ufficiale, ma la Commissione è pronta ad aprire la procedura contro l'Italia per violazione della regola di riduzione del debito nel 2018. E per non prevedere un percorso credibile di consolidamento finanziario. I 27 commissari più il presidente Juncker si riuniranno domani per mettere la loro firma. I documenti tecnici sono pronti, tra questi il rapporto sul debito che, se tale scenario sarà confermato, dovrebbe contenere all'ultima riga il giudizio conclusivo: l'apertura di una...