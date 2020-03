Nessuna improvvisazione, niente provvedimenti fai-da-te e una stretta collaborazione tra cittadini, sindaco e forze dell'ordine per far rigar dritto chi cerca di svicolare alle restrizioni imposte. È questa la cura contro il Coronavirus adottata finora dal Comune di Ponso, 2.400 abitanti immersi nella campagna della Bassa padovana, di cui circa 800 hanno superato i 65 anni d'età. Ponso, insieme a Polverara e Masi, è uno dei pochi paesi Covid-free dell'intera provincia di Padova, la più colpita del Veneto. È passato più di un mese da quel venerdì nero a Vo' ma su Ponso il virus non sembra aver piantato la bandierina pur avendo causato due lutti. Un'anziana di 88 anni e un'altra di 91, entrambe originarie di Ponso ma da anni ospiti della casa di riposo di Merlara (Padova), sono morte di Covid. Al momento però in paese non ci sono casi conclamati. Questione di tempo o di fortuna? Può essere. Ma il sindaco Matteo Chiodin è convinto che questo zero sia frutto anche della stretta osservanza delle norme da parte dei suoi concittadini. «Il paese è deserto. Percorro spesso in auto le vie del paese per assicurarmi che le ordinanze vengano rispettate spiega il primo cittadino . Non ho riscontrato irregolarità, i residenti sanno che è importante proteggersi, bambini compresi. Ne ho incontrato alcuni che chiacchieravano su una stradina: alcuni erano seduti sul marciapiede, altri su una sedia ma tutti rispettavano il metro di distanza dai propri amici». Se qualcuno fa il furbetto, scatta la segnalazione al sindaco o ai carabinieri: la loro stazione è a due passi dal centro. «Non abbiamo adottato misure particolari rispetto agli altri Comuni, ma neppure improvvisato provvedimenti fai da te, come la sanificazione delle strade» afferma Chiodin. Lui, che insegna scienze naturali in una scuola superiore, ha dubitato fin da subito dell'utilità di questa misura messa in atto da alcuni colleghi amministratori. «Poi l'Istituto Superiore di Sanità mi ha dato ragione prosegue il sindaco non solo i benefici non sono certi ma utilizzando prodotti chimici si rischia di inquinare l'ambiente». Nessun contagio messo nero su bianco. «Non dobbiamo abbassare la guardia, anzi, questa assenza di contagi deve convincerci ancora di più dell'utilità delle restrizioni».

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA