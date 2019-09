«Nessuna fuga dai gruppi di Forza Italia Il centrodestra sia unito ma pluralista»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Presidente Gelmini, partiamo dal documento approvato l'altro giorno all'unanimità dai deputati del gruppo. Che senso ha?«Nelle ultime settimane la rappresentazione di Forza Italia è stata ampiamente distorta ed era necessario fissare alcuni paletti per mandare segnali chiari all'elettorato».Quali paletti?«Essenzialmente quattro. Primo: nessuna apertura di credito al governo Conte né al premier Conte che cerca di accreditarsi come il volto istituzionale e moderato dei 5Stelle ma in realtà guida il governo più di sinistra della storia...