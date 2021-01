Senatore Mattia Crucioli, lei è visto come uno dei parlamentari della fronda anti-Renzi. È così? Non voterete la fiducia se si dovesse trovare la quadra per un nuovo governo?

«Io innanzitutto chiedo di non chiamarla fronda. In questo momento in cui ci sono varie opzioni, vari scenari di governi e di programmi. La cosa che conta di più è quindi definire cosa faremo sui nostri temi».

Non si oppone a Renzi in quanto Renzi, ma a ciò che propone. Il risultato rischia di non cambiare: Italia Viva finirà con il chiedervi di cedere sulla giustizia o sul Mes.

«A me Renzi come persona non fa né caldo ne freddo. Così come non me lo faceva l'idea di soppiantarlo con la Lonardo o con Vitali. Un nome vale l'altro, contano i programmi».

Certo però per un eventuale maggioranza servirà mediare tra visioni diverse.

«Il male peggiore non è andare al voto, ma avere un governo con obiettivi sbagliati. Se Renzi vuole che vada via Bonafede per me non c'è problema, non credo abbia fatto molto dopo la riforma della prescrizione o la Spazzacorrotti. Il problema è se Iv chiede una inversione a u sulle nostre lotte sulla giustizia. Se la condizione è intervenire sulla prescrizione ad esempio, io non ci sto. Non si va da nessuna parte. Così come non si va da nessuna parte se il piano per gestire il Recovery finisce per essere una lottizzazione con un tot di milioni gestito da ogni partito per conto suo non in maniera organica. Così io non ci sto».

Sul ricorso al Mes? È uno dei temi su cui Iv potrebbe impuntarsi.

«Possono avanzare tutte le proposte che vogliono. Non hanno il coltello dalla parte del manico ma ce l'hanno puntato alla gola del Paese. Se farà proposte che non coincidono con la nostra visione noi gli diremo di no. Non ho intenzione di impegnare il futuro dei mie figli per non andare al voto. Ma non credo lo farà, e se ce lo chiederà se ne prenderà le sue responsabilità».

F. Mal.

