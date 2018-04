«Nessuna acqua del Canal Grande le bottigliette riempite al rubinetto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SOUVENIRVENEZIA Acqua del Canal Grande depurata in vendita in un negozio nel cuore di Venezia? In realtà si tratta di acqua di rubinetto. Ma tant'è. La bottiglietta è in vetro soffiato di Murano e l'idea è partita proprio da lì: vendere come souvenir un prodotto tipico della città lagunare, sia pure in un locale in cui la merce esposta è completamente diversa. Perché Il Papiro, catena commerciale nata a Firenze quarant'anni fa, ha incentrato il proprio business sulla realizzazione della carta artigianale e articoli connessi, come...