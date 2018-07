Nessun traffico di illecito di ovociti Prosciolto il ginecologo Antinori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀMILANO Nessun traffico illecito di ovociti da parte del ginecologo Severino Antinori, che ieri è stato prosciolto a Milano dall'accusa di essere il capo di un'associazione per delinquere che aveva lo scopo di commercializzare gameti per la procreazione assistita. Il gup Alfonsa Ferraro, che ha mandato il medico a processo a novembre per altri reati minori, ha probabilmente letto con una luce diversa rispetto alla Procura i compensi - circa 1000 euro di media - elargiti da Antinori alle donatrici di due cliniche estere (una a Siviglia,...