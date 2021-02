MILANO Nessun sostegno concreto nell'ultimo periodo di fuga di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato in Bolivia ed estradato in Italia per scontare l'ergastolo per 4 omicidi, ma solo la volontà di raccogliere informazioni sulle sue condizioni, e il tentativo di trovare una soluzione al suo caso, in particolare usando contatti e conoscenze politiche. Per questo il gip ha accolto la richiesta di archiviazione firmata da Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo milanese, in cui 3 persone, vicine all'ex Pac, uno dei quali, reduce degli anni di piombo, erano finite indagate, per assistenza agli associati di terrorismo. Le indagini, coordinate da Nobili e condotte dalla Digos di Milano riguardano i mesi antecedenti la cattura di Battisti, avvenuta dopo circa 37 anni di latitanza e in seguito ad accertamenti disposti dalla Procura Generale di Milano.

Dall'inchiesta, proseguita anche nei mesi successivi l'arresto dell'ex Pac, che per altro ha ammesso le sue responsabilità, sono venuti a galla i suoi contatti con persone a lui vicine sia in Sudamerica sia in Italia, tra cui uno tra reduci degli anni di piombo conosciuto in Francia, e componenti del suo entourage più stretto. Persone che lo hanno seguito a distanza passo a passa, almeno dall'ottobre del 2018, fornendogli informazioni che gli avrebbero consentito di trovare ospitalità e mezzi di trasporto e di comunicazione e, quindi, una rete di contatti in modo da costruire una sorta di cordone sanitario per proseguire la sua lunghissima latitanza. Iin base al materiale probatorio raccolto non è stata riscontrata alcuna sussistenza di alcun tipo prevista dal reato contestato, il 270 ter del codice penale: in sostanza i tre per cui è stata chiesta e ottenuta l'archiviazione non hanno mai offerto vitto, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione e altri aiuti concreti a Battisti.

