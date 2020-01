«Nessun sospetto altrimenti l'avrei detto alla polizia»

È un campione di maratone che, lasciati i colori del natio Marocco, ora corre con la maglia azzurra. Benazzouz Slimani, noto anche per aver vinto la prima Rovigo Half Marathon, è il fratello di Nadia, la moglie di Merrouane Grine. Adesso, oltre a impegnarsi nell'atletica, dovrà prendersi cura della sorella, anche lei ex promessa dello sport, appena diventata madre e rimasta sola dopo l'espulsione del marito.

Cosa pensa di questa vicenda?

«Merrouane è innocente. È solo una vittima. Ma lui crede nella giustizia italiana e siamo certi che tutto si risolverà».

Ma lei ha dei dubbi su di lui?

«Assolutamente no. Sono sicuro anche io che tornerà senza alcuna macchia in Italia. Se avessi mai avuto un dubbio su di lui sarei stato il primo a denunciarlo. Ho giurato sulla Costituzione italiana quando ho preso la cittadinanza e quindi mi sono impegnato a proteggere questo mio nuovo Paese. Se avessi anche solo sospettato che mio cognato facesse le cose di cui è accusato, sarei andato io dalla polizia. Ma io sono certo che è innocente».

Come può esserne così sicuro?

«Lo conosco bene. Non avrei mai lasciato che mia sorella si sposasse con una cattiva persona. Prima che ci fosse il matrimonio ho indagato su di lui e non c'era niente che poteva farmi pensare di non potermi fidare».

A proposito di sua sorella, però, aveva presentato denuncia contro di lui...

«Non è vero. Questo è solo un grosso equivoco. Non ha mai maltrattato mia sorella. Sono stati i vicini di casa che hanno chiamato i carabinieri perché li sentivano litigare, ma era un litigio normale in una coppia. A chi non è mai capitato di alzare la voce?».

E quello che scriveva su Facebook?

«Tutto quello che si sta dicendo sembra fatto a posta per mettere paura nelle persone. E noi questo non lo accettiamo. È sicuramente uno scambio di persona. Merrouane è innocente al cento per cento e quello che hanno detto di lui è totalmente falso. È impossibile che lui abbia fatto queste cose. Questo è stato detto solo per mettere il terrore dello straniero».

Ha sentito sua sorella?

«Sì, è disperata. Ha un bambino piccolissimo. Ed è per quel bambino e per mia sorella che mio cognato dimostrerà la sua innocenza e tornerà nella sua seconda Patria».

Cosa dice Nadia?

«Dice che ha bisogno di aiuto. Domani (oggi, ndr) tornerò a Padova e verrà a stare con me. Ha necessità di essere sostenuta. Chi va fuori a comprare la spesa? Chi esce a prendere il latte per il neonato? Adesso è sola. Bisogna che cerchi di rimanere più serena possibile»

Suo cognato, l'ha sentito?

«Sì, dice che tornerà e che dimostrerà la sua innocenza. Crede nella giustizia italiana. Ci crediamo tutti noi».

Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA