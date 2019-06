«Nessun problema al cuore, non è un caso se è successo durante la lite»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO «Alessandro non aveva mai avuto problemi di salute, tanto meno al cuore, era sempre stato un uomo in salute». La famiglia di Alessandro Sartor vedrà i propri legali nella giornata di oggi e con loro parlerà dell'esito dell'autopsia secondo la quale l'uomo è morto per un arresto cardiocircolatorio. Ma già ieri la zia, sorella della madre Teresa, ha escluso che il nipote soffrisse di quelle patologie cardiocircolatorie che, stando all'esame autoptico, potrebbero aver scatenato l'infarto che lo ha colpito giovedì sera. «Nulla di...