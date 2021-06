Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAROMA Nessuna adeguata copertura. Nessuna scorta. Una gestione superficiale del piano di sicurezza sarebbe costata la vita all'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci il 22 febbraio scorso, a Goma. In pratica, se il giorno del tragico tentato rapimento in Congo, il convoglio sui cui viaggiavano il diplomatico e il militare dell'Arma fosse stato supportato, così come stabilisce il protocollo...