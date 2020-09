LA VISITA

NEW YORK Nel quartiere di Kenosha, Wisconsin,dove lo scorso 23 agosto Jacob Blake è stato colpito alle spalle da sette colpi di pistola, c'è stata ieri una manifestazione pacifica, quasi una festa. Tutto il quartiere si è riunito, per esprimere solidarietà alla famiglia del 29enne ferito dalla polizia e girare le spalle a Donald Trump, che invece era in visita ufficiale in un'altra parte della città. E questo mentre a Los Angeles si infiammava la protesta dopo l'uccisione di un altro afroamericano. Si tratta di Dijon Kizzee, 29 anni, fuggito dopo che la polizia aveva tentato di fermarlo mentre andava in bici e freddato in un inseguimento durante il quale aveva preso a pugni in faccia un agente e gettato un pacco di vestiti tra i quali era spuntata una pistola nera semiautomatica, secondo la versione delle forze dell'ordine.

I DISCORSI

Il presidente è arrivato in tutta pompa nella città del Wisconsin, e ha percorso le strade lungo le quali si erano schierati manifestanti pacifici sia favorevoli che contrari alla sua visita. Si è fermato davanti a un negozio di arredi per uffici rimasto semidistrutto durante le manifestazioni: con i proprietari Trump si è vantato di aver riportato la calma nella città convocando la Guardia Nazionale, di fatto facendosi bello con le penne del pavone, poiché la Guardia Nazionale era stata chiamata invece dal governatore Tony Evers, proprio quello che lui accusa di essere «vittima dell'estrema sinistra».

Trump si è poi fermato in una stazione della polizia, dove è stato salutato con calore dagli agenti: «Avete fatto un fantastico lavoro, qualcuno va nel pallone per decisioni difficili, che vanno prese in frazioni di secondi, proprio come in un torneo di golf quando sbagliano un putt da un metro», nonostante ancora non sia stato chiarito perché i poliziotti abbiano sparato alle spalle di Jacob Blake, paralizzandolo a vita. In chiusura della giornata è venuta una tavola rotonda, con alcuni esponenti della comunità, durante la quale Trump ha promesso interventi federali sia alla polizia (1 milione) sia per «aiutare Kenosha a ricostruire» (4 milioni). Ma nessun incontro con i parenti di Blake, né alcuna fermata nei quartieri degli afro-americani o dove il miliziano di destra, Kyle Rittenhouse ha ucciso due manifestanti e ne ha ferito un altro.

Prima di partire da Washington, tuttavia, Trump aveva più di una volta espresso comprensione per Rittenhouse, sostenendo che il giovane aveva sparato per difendersi, mentre invece aveva espresso indignazione contro il 48enne Michael Reinhoel, un attivista di estrema sinistra sospettato di aver ucciso un manifestante pro-Trump. Eppure secondo ricostruzioni con video e testimonianze, Reinhoel avrebbe sparato contro Aaron Jay Danielson quando questi lo aveva a sua volta minacciato con un taser.

LA CAMPAGNA

Mentre Trump incentra la sua campagna elettorale sul tema della legge e dell'ordine, dunque, continua a fare dei distinguo fra la violenza della sinistra e quella della destra. Il suo rivale democratico, Joe Biden, ha invece preso posizione nettamente contro l'una e l'altra, chiedendogli invano di unirsi a lui nel condannarla. Un nuovo sondaggio di Morning Consult continua a dare il democratico in vantaggio al livello nazionale con uno scarto di sei punti. Con la sua strategia della legge e ordine Trump avrebbe recuperato qualcosa in alcuni degli Stati in bilico, come la Florida e la North Carolina dove il distacco che lo separa da Biden si è accorciato a soli due punti e in Pennsylvania dove è invece calato a 4 punti. Invece la strategia non ha funzionato affatto nello stesso Wisconsin, oltre che in Arizona, Michigan e Georgia, dove è stato proprio Biden invece a guadagnare qualche punto. E Biden ha annunciato che presto sarà a Kenosha per parlare con tutta la comunità.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA