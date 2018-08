Nello spazio i disegni dei bimbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOPADOVA E.T. potrebbe telefonare-casa magnificando la bravura dei bambini veneti. Quelli che con matite, righelli, pastelli, compassi e pennarelli, hanno abitato lo spazio di buffi razzi, simpatiche stelle, pianeti sorridenti e omini strani. Opere d'arte che, di diritto, verranno lanciate in orbita: l'universo senza tempo e la sua rappresentazione, vista con gli occhi estrosi e colorati di chi ha tra i dieci e i tredici anni, finiranno in un curioso faccia a faccia, mentre il satellite Cheops (CHaracterizing ExOPlanets Satellite)...