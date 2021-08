Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSTornelli all'ingresso delle facoltà, controlli a campione nei corridoi e il Green pass da presentare al professore anche per fare gli esami. Altrimenti l'esame salta. Per entrare nelle università, dal 1 settembre, bisognerà esibire il certificato verde: la norma vale per tutti, a differenza di quanto avviene nelle scuole, sia per i docenti e il personale amministrativo sia per chi frequenta i corsi. Nell'obbligo, previsto dal...