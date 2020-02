IL CASO

SHANGHAI Nemmeno l'emergenza coronavirus riesce a rianimare il dialogo tra Cina e Stati Uniti. Al contrario, la sfiducia tra la potenza in ascesa e quella tuttora dominante sta danneggiando la cooperazione sanitaria internazionale, rendendo più difficile la lotta contro il «Covid-19». Nell'ultimo anno e mezzo Pechino e Washington si sono scontrate sul commercio (con il varo di dazi e contro-dazi sulle rispettive merci d'importazione); l'Amministrazione Trump ha dato scacco ai colossi tecnologici Zte e Huawei; è intervenuta criticando l'avversario su quelle che quest'ultimo considera «questioni interne», come le proteste a Hong Kong e l'internamento in campi di rieducazione di 1 milione di musulmani della regione del Xinjiang. Il coronavirus auspicavano analisti e politici da entrambi i campi sarà l'occasione per battersi assieme contro un nemico comune, e finirà per avere riflessi positivi sulle controversie Pechino-Washington. Ma probabilmente si sbagliavano.

Nella task force messa su dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ieri è sbarcata in Cina per studiare la diffusione del nuovo virus e la sua gravità sono stati inseriti 12 cinesi e altrettanti esperti internazionali, tra i quali non ci sarebbe nessun americano. Da Washington hanno protestato, ricordando che nella lista di 25 nominativi che il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aveva consegnato alle autorità di Pechino c'erano ben 13 statunitensi. Sarebbero stati tutti scartati. Il condizionale è d'obbligo perché l'Oms - schiacciata tra le rivalità strategiche delle prime due economie del pianeta mantiene il massimo riserbo sulle nazionalità dei membri del team.

Già a inizio gennaio da Washington avevano offerto l'invio di esperti Usa, ma dall'altra parte del Pacifico non era arrivata alcuna risposta. Il 3 febbraio scorso, la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying, aveva lamentato che «il governo statunitense non ci ha fornito alcuna assistenza sostanziale» mentre «è stato il primo a imporre il divieto per i viaggiatori cinesi. Ciò che ha fatto può soltanto generare e diffondere paura, e rappresenta un pessimo esempio». A Washington il Centro per il controllo delle malattie ha difeso la scelta di impedire l'ingresso negli States ai cinesi e agli stranieri che sono stati recentemente in Cina (misura in vigore dal 2 febbraio), sostenendo che sia stata presa solo per ridurre il contagio negli Usa, senza alcuna motivazione politica. Ma Pechino si aspettava dagli americani un aiuto sostanzioso mentre, nel bel mezzo di uno sforzo epico per contenere il contagio, continua a fronteggiare la carenza di mascherine, materiale protettivo e sanitario.

Secondo Wang Zhengxu, l'offerta dell'invio di ricercatori statunitensi non basta, perché Pechino sperava che Washington assumesse la guida di «mobilitazione internazionale di solidarietà». «Gli Stati Uniti hanno parlato molto sostiene il professore di scienze politiche della prestigiosa Università Fudan di Shanghai - ma la loro intenzione o strategia è sembrata piuttosto quella di cogliere un'ulteriore opportunità per esercitare pressione sulla Cina». Un'affermazione che dà la misura del livello di sfiducia tra i due giganti.

L'Oms è stata presa tra due fuochi. Secondo Yanzhong Huang ricercatore su sanità globale presso lo statunitense Council on Foreign Relations -, Tedros, il capo dell'agenzia delle Nazioni Unite, è costretto a cercare quotidianamente un difficile equilibrio tra il tentativo di convincere la comunità internazionale a non reagire in maniera sproporzionata e l'avallo agli «sforzi drastici, a volte draconiani» della Cina per contenere la diffusione del virus.

La rivalità con gli Usa secondo Yanzhong Pechino avrebbe indotto Pechino a compiere un passo falso. «Nel momento in cui la questione viene politicizzata, loro (i cinesi, ndr) seguono essenzialmente la logica della realpolitik, non quella che va incontro al bisogno di combattere la malattia».

