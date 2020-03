IL FOCUS

Tra i banchi del pesce e gli animali vivi del mercato di Wuhan sono nati non solo il coronavirus, ma anche i sospetti sul passaggio della malattia tramite il cibo e le preoccupazioni quindi su quel che mangiamo. Un nesso non è però stato assolutamente dimostrato e anzi sarebbe ingiustificato allarmismo collegare particolari alimenti all'epidemia. La stessa Organizzazione mondiale della sanità si è ben guardata dallo stilare una tale black list, raccomandando solo e in via precauzionale - di evitare cibi crudi o poco cotti di origine animale. Non essendoci alcun nesso tra prodotti agricoli e coronavirus, è chiaro che non esiste neanche una dieta specifica. Sicuramente un consiglio sempre valido è quello di cuocere i cibi specialmente la carne - sia per motivi igienici che per rendere più digeribili gli alimenti. La pulizia dei luoghi in cui si cucina e si mangia è essenziale. Il consiglio di limitare i contatti fisici e perfino la stretta di mano sta cambiando intanto alcune abitudini. Anche nel fare gli acquisti. Gli italiani hanno improvvisamente scoperto la spesa on line, costringendo le grandi catene della distribuzione a fare gli straordinari e addirittura ad assumere nuovo personale per la consegna a domicilio.

