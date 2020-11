Nella sperimentazione dei vaccini, non solo contro il Covid, «è normale che alcuni aspetti necessitino di ulteriori studi», come è successo per il farmaco messo a punto da Astrazeneca. Secondo Sergio Abrignani, ordinario di immunologia e patologia generale dell'Università Statale di Milano e direttore scientifico dell'Istituto nazionale di genetica molecolare Romeo e Enrico Invernizzi, non bisogna dunque preoccuparsi, perché «un vaccino quando sarà approvato sarà sicuro ed efficace».

Quindi non c'è il pericolo che la fretta alla fine faccia brutti scherzi?

«Per fortuna l'autorizzazione all'immissione all'uso non lo danno le aziende produttrici, ma le agenzie regolatorie, ossia Fda, Ema e Aifa. Non c'è alcun esempio di vaccini finora immessi in commercio che non fossero sicuri ed efficaci».

Negli ultimi giorni però tra i vari annunci delle aziende farmaceutiche da una parte e i pareri più o meno discordanti degli esperti dall'altra, si è creata un po' di confusione.

«I dati vengono esaminati dalle agenzie regolatorie che ricevono centinaia, migliaia di pagine con tutta la documentazione di ogni singola virgola di cosa è successo con questo vaccino in tutta la sperimentazione, da quando è stato inoculato nelle scimmie o nei topi, alla fase uno su 500 persone e alla fase 3 su 50mila. In parallelo, quando arriverà l'autorizzazione all'uso nell'uomo, ci sarà un lavoro scientifico di 4 o 5 pagine o forse più, in una sintesi estrema che informa la comunità scientifica. Ci sono gruppi di esperti che hanno passato tutta la vita a studiare i vaccini, non dobbiamo essere noi singoli a decidere se il vaccino che va nell'uomo è efficace o no».

Astrazeneca ha fatto sapere che occorrono ulteriori studi.

«Innanzitutto è un segno del fatto che c'è trasparenza assoluta: hanno sbagliato e infatti devono ripetere la fase tre. Hanno perso il vantaggio di 6 mesi che avevano».

Secondo lei avremo il vaccino a gennaio?

«Quello di Astrazeneca non credo. Devono ripetere la fase tre, che hanno iniziato a fine giugno e finito ora a novembre. Ma è una questione marginale, perché Astrazeneca è uno dei tanti vaccini. Altri hanno un'efficacia al 95% e probabilmente verranno autorizzati a metà o fine dicembre. Quello di Pfizer e Moderna per esempio,potrebbero arrivare con l'anno nuovo».

Graziella Melina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA