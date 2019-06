CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NELLA NOTTETREPORTI Auto nel canale, muore un 22enne di Burano. Salvi i due passeggeri che erano in auto con lui. La tragedia è avvenuta venerdì notte, attorno alle 3.30, lungo via Saccagnana, la strada che fiancheggia l'omonimo canale e che collega la laguna nord con il centro di Treporti. I tre amici erano a bordo di una Fiat 500, alla guida c'era la vittima, Davide Zane, di Burano, dove viveva assieme al padre Andrea. Per lui non c'è stato nulla da fare: è morto annegato, intrappolato nell'abitacolo dopo che l'auto è piombata nel...