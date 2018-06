Nella finale di basket under 13 spuntano due giganti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DUBBIOPADOVA I giganti e i bambini. I primi sono due giovani atleti originari del Mali, alti 2 metri ciascuno in forze alla Oxygen Orange1 di Bassano, i secondi sono i cestisti under 13 della Vigodarzere Basket di Padova. In mezzo una partita della discordia, la finale regionale che ha incoronato i primi, costringendo i secondi (favoriti) a tornarsene a casa con le pive del sacco. I genitori insorgono, e pure il popolo social che punta il dito contro «una brutta pagina che con i valori dello sport non ha niente a che fare. Nulla contro...