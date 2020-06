L'ISTAT

ROMA Un vero exploit per il commercio elettronico che ha visto l'asticella delle vendite salire del 27,1%, e anche le vendite dei supermercati sono andate bene (+10,5%). Per tutto il resto invece il mese di aprile è stato un vero e proprio disastro. Tant'è che l'indice generale ha fatto registrare un calo delle vendite del 10,5% in valore rispetto a marzo, con dati ancora peggiori se il confronto è effettuato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente: in termini tendenziali, infatti, il valore delle vendite al dettaglio diminuisce del 16,4% per la grande distribuzione e del 37,1% per i piccoli negozi.

Ma in realtà c'è poco da meravigliarsi: la stragrande maggioranza degli esercenti ha dovuto tenere le saracinesche abbassate per il lockdown. È lo stesso Istat a ricordarlo. Già il fatto di stare chiusi in casa tutto il giorno non è che fosse un grande stimolo all'acquisto di scarpe nuove (le vendite di calzature praticamente si sono azzerate: -90,6%) o di vestiti griffati (l'abbigliamento ha subito un crollo dell'83,4%), pantofole e tute andavano più che bene anche per chi ha continuato a lavorare in smart working (3,7 milioni di lavoratori). Ma comunque i negozi erano chiusi, e pur volendo sfogare le ansie da contagio con nuovi acquisti, era impossibile. Anche per categorie di prodotti come i giochi (-83,4%) che magari avrebbero potuto alleviare il sacrificio del lockdown per i più piccoli, oppure come i mobili (vendite calate del 83,6%) che stando a casa ti poteva pure venire la voglia di vedere qualcosa di nuovo. Unica possibilità di fare shopping era offerta dall'online, ed ecco spiegato il +27,1%. Canale però che non è stato sufficiente a sollevare le sorti di molte categorie merceologiche.

Di fatto gli italiani ad aprile hanno speso soltanto per mangiare e cucinare.

UNICO SFOGO: IL CIBO

Il commercio dedicato al food è cresciuto del 6,1% in valore. Con conseguenze evidenti anche sulla forma fisica: 1 italiano su 4 è ingrassato. Coldiretti sottolinea che «le vendite di prodotti alimentari sono aumentate in tutte le tipologie di dettaglio, dalla grande distribuzione (+6,9%) ai discount (+9,3%) fino alle piccole botteghe alimentari che fanno segnare il record dell11,2%».

Tutto il comparto non alimentare invece ha sofferto tantissimo: -24% rispetto a marzo, e addirittura -52,2% rispetto ad aprile 2019. In pratica le vendite si sono dimezzate. Persino i medicinali hanno visto un calo (-3,5%).

Il problema è che l'impatto del lockdown non si esaurisce ad aprile. Non solo perché fino al 18 maggio tanti negozi comunque non hanno potuto riaprire, ma anche dopo la ripartenza è lentissima. Le persone continuano ad avere paura del contagio, in tanti hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione, e quindi le prospettive non sono certo rosee. Secondo Federdistribuzione «a fine 2020 si potrà registrare un calo delle vendite del -30%, con inevitabili impatti su occupazione e investimenti». Per Confcommercio esiste un rischio reale di fallimento per molte imprese di piccole dimensioni: «Al di là della tenuta di quelle che operano nel comparto alimentare, molte aziende, in particolare nei comparti abbigliamento, calzature, mobili e articoli sportivi, hanno conosciuto in due mesi un sostanziale azzeramento del fatturato, evento che mette a rischio la loro stessa sopravvivenza». Nel confronto internazionale, osserva l'ufficio studi di Confcommercio, solo i dati di Francia (-31,1%) e Spagna (-29,8%) sono peggiori di quelli italiani. La Germania, ad esempio, ha registrato un -6,2%». Ma in realtà la pandemia di coronavirus sta impattando enormemente sui sistemi economici. La stessa Germania ieri ha dovuto prendere atto di un calo degli ordini nelle fabbriche ad aprile del 25,8% (gli analisti si aspettavano il 20%), che si aggiunge al crollo del 15% di marzo.

Giusy Franzese

