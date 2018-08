Nella fabbrica dei troll turni da 12 ore C'è anche la sezione dedicata all'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGEMOSCA La fabbrica dei troll di San Pietroburgo ha cambiato indirizzo. Lo scorso febbraio ha lasciato la palazzina di 4 piani a via Savushkin e si è trasferita in periferia, in via Optikov 4. La scelta è giunta quasi in contemporanea con l'incriminazione da parte del procuratore speciale americano Robert Mueller di 13 cittadini russi per il Russiagate. La stampa d'oltreoceano ha portato alla luce l'intera struttura. Sono stati pubblicati persino i nomi di alcuni dei direttori di Dipartimento, in particolare dei responsabili di...